Çaycuma'da Sebze Meyve Pazarı Denetlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde zabıta ekipleri, pazar yerinde sebze ve meyve fiyatlarında incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde zabıta ekipleri, pazar yerinde sebze ve meyve fiyatlarında incelemelerde bulundu.



Ekipler, Yalı Caddesi'nda kurulu olan gıda pazarında sebze ve meyvelerin toptancı hallerinden çıkış fiyatları ile tezgahlara yansıyan fiyatlarını denetledi.



Zabıta Müdürü Mürsel Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın denetleme işlemlerinin geçtiğimiz günlerde manavlara da yapıldığını, marketlerde bulunan manav reyonlarının denetleme işlemlerinin de gerçekleştikten sonra Ticaret Bakanlığı'na bildirileceğini belirtti.

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