Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da Sebze Meyve Pazarı Denetlendi

Çaycuma'da Sebze Meyve Pazarı Denetlendi

24 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde zabıta ekipleri, pazar yerinde sebze ve meyve fiyatlarında incelemelerde bulundu.

Çaycuma'da Sebze Meyve Pazarı Denetlendi, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde zabıta ekipleri, pazar yerinde sebze ve meyve fiyatlarında incelemelerde bulundu.

Ekipler, Yalı Caddesi'nda kurulu olan gıda pazarında sebze ve meyvelerin toptancı hallerinden çıkış fiyatları ile tezgahlara yansıyan fiyatlarını denetledi.

Zabıta Müdürü Mürsel Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın denetleme işlemlerinin geçtiğimiz günlerde manavlara da yapıldığını, marketlerde bulunan manav reyonlarının denetleme işlemlerinin de gerçekleştikten sonra Ticaret Bakanlığı'na bildirileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:21 Kaynak: AA

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