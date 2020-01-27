Çaycuma'da uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaycuma'da uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele toplantısı - Son Dakika

Çaycuma'da uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele toplantısı

7 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele" toplantısı yapıldı.

Çaycuma'da uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele toplantısı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele" toplantısı yapıldı.


Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun başkanlığında yapılan toplantıda, ilçede bulunan metruk binaların durumu, uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanların kamera ile takip edilmesi ve ışıklandırılması ilgili çalışmaların yanı sıra okul ve okul çevrelerinin güvenliği gibi konularda uyuşturucuyla etkin mücadele için çalışmalar planlandı.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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