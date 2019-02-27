Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları

Çaycuma'da Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Çaycuma ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi tanıtıldı.

Çaycuma'da Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Çaycuma ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi tanıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimler sırasında Çay Mahallesi'nde vatandaşlara projeyi tanıtarak uygulama hakkında bilgi verdi.

Uygulamayı cep telefonlarına indiren vatandaşlar, "UYUMA" butonuna basarak sistemin nasıl çalıştığını öğrendi.

UYUMA projesi


İçişleri Bakanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen proje sayesinde vatandaşlar, uyuşturucu satıcılarını tek tuşla polise bildirebilecek.


Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı uzmanlarının imzasını taşıyor.


İçişleri Bakanlığınca yakın zamanda kullanıma sunulan uygulama, vatandaşlarca akıllı telefonlara yüklenebilecek.


Uygulamayı telefonuna indiren kullanıcı, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacak.

Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak.

Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek.


Uygulamada ihbarcının kimliğinin kesinlikle gizli tutulacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:48 Kaynak: AA

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