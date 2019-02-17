Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da 'Vasiyet' Birinci Bölümü Sunuldu

Çaycuma'da 'Vasiyet' Birinci Bölümü Sunuldu

40 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Okan Onur rüzgarı esti.

Çaycuma'da 'Vasiyet' Birinci Bölümü Sunuldu, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Okan Onur rüzgarı esti.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde Atatürk Düşünce Derneği(ADD) Yönetim Kurulu Başkanı Okan Onur, 'Vasiyet' adlı muazzam bir sunum gerçekleştirdi. İlk bölümü gerçekleşen programa katılanlar arasında Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, Çaycuma ADD Şube Başkanı Zeki Saim Oral, Zonguldak Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanı Bayram Cura, Saadet Partisi Başkanı Engin Zeren ve Çaycuma Belediye Başkan Adayı Vedat Başoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Onur'un tek başına sergilediği 'Vasiyet' adlı sunum da Mustafa Kemal Atatürk'e dair bilinmeyen yönleri anlattı. Fon müzikleri ve fotoğraflarla yapılan sunumda izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Programın sonunda Belediye Başkanı Kantarcı teşekkür çiçeği verirken, ADD Çaycuma Şube Başkanı Oral, Okan Onur 'a plaket takdim etti. Onur, duygularını dile getirerek, " Bu akşam Atatürk'ün hayatını anlatırken sürç-i lisan ettiysem affola. İnşallah ikinci pogramda daha çok Mustafa Kemal aşıklarıyla daha güzel programlarda buluşmak üzere iyi ki varsınız. Bu akşam geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla" diyerek salonu selamladı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:32 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Okan Onur, Çaycuma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok

Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:12:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da 'Vasiyet' Birinci Bölümü Sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]