Çaycuma'da Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü kutlamaları pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleşti. Çaycuma Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Çaycuma Belediyesince çarşı meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - ZONGULDAK

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur