Çaycuma'daki iki tekstil fabrikasında Kovid-19 nedeniyle üretime ara verildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki tekstil fabrikasındaki bazı işçilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine fabrikalarda üretime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki iki tekstil fabrikasında, işçilerden bazılarında koronavirüs tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, filyasyon çalışması yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada işçilerden bazılarının koronavirüse yakalandığının belirlenmesi üzerine fabrikalarda üretim durduruldu.

Evlerinde ve hastanelerde tedaviye alınan işçilerin karantina ve izalosyon altında tutulduğu öğrenildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, yaptığı açıklamada, ekiplerin denetimlerini sürdürdüklerini ve filyasyon çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, fabrikalarda üretime ara verildiğini ve tedbirlere uyulmasını istediklerini belirtti.