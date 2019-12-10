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Çaycuma'dan kısa kısa

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Adaköy İlkokulu'nda hayırseverler tarafından yapılan zeka oyunları atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Adaköy İlkokulu'nda hayırseverler tarafından yapılan zeka oyunları atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, atölyenin öğrencilerin en uğrak yeri olacağı ve zeka oyunlarının dışında da kullanılabileceği belirtildi.

Törende, emeği geçenlere plaket takdim edildi.


Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak


Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın 2019" projesi kapsamında etkinlik düzenledi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalan protokol gereği Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın 2019" etkinliğinde yüzlerce çocuk sinemaya götürüldü.


Etkinlik kapsamında 9-11 Aralık'ta daha önce sinemaya hiç gitmeyen 860 ilkokul öğrencisine "Konuşan Hayvanlar", 303 ortaokul öğrencisine "Masal Şatosu" filmleri izlettirilecek.

Zonguldak, Çaycuma, Adaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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