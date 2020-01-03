Çaycuma'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaycuma'dan kısa kısa - Son Dakika

Çaycuma'dan kısa kısa

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Çaycuma'dan kısa kısa, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Yeni Mahalle Ulu Cami önünde düzenlenen uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, gazetecilere yaptığı konuşmada, umreye giden 87 kişiye ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdiklerine dikkati çekerek, "Umrecilerimizden devletimizin, milletimizin bütünlüğü ve tüm Müslümanların birlik beraberliği için kutsal topraklarda dua etmelerini istiyoruz." dedi.

Müftü Ermiş resmi nikah kıydı

Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, ilçede ilk kez resmi nikahı kıydı.

Nikah işlemleri için Çaycuma Müftülüğüne başvuran Sümeyye Kara ile Muhammet Furkan Küçük için müftülükte tören düzenlendi.

Ermiş, burada yaptığı konuşmada, kendilerine verilen kanun kapsamında ilk kez resmi nikah kıyacaklarını belirterek, "Resmi nikah kıymak için halkımızdan gelen talepleri almaya başladık. Vatandaşlarımızın oldukça yoğun ilgisi var. Belirli bir plan ve program çerçevesinde talepleri elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem bizim hem ülkemiz için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

Zonguldak, Çaycuma, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1 çocuk annesi kadın, evlilik vaadiyle 95 bin lira dolandırıldı
Bu sene hac fiyatları 26 bin liradan başlayacak Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var

Son Dakika Haberleri
20:44 Lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
20:44 Çorum'da apartmandaki yangında bir kişi öldü, 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
20:42 Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş - Son Dakika
20:42 Mersin'de kent protokolü gaziler ve şehit aileleriyle buluştu - Son Dakika
20:42 Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda... - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
19:08 Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 20:50:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaycuma'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]