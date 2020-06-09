Çaycuma'dan kısa kısa - Son Dakika

Çaycuma'dan kısa kısa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde vatandaşlar sahili doldurmaya başladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde vatandaşlar sahili doldurmaya başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar serinlemek için ilçeye bağlı Filyos beldesi sahilinde sosyal mesafe kurallarına uyarak denize girdi. Filyos Belediyesinin sahilde yaptığı temizliğin ardından vatandaşlar denizin tadını çıkardı. Halk plajı tarafında birbirine mesafeli oturanlar, sahilde keyifli zaman geçirdi.

Akülü tekerlekli sandalye teslim edildi Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal, ilçeye bağlı Saltukova beldesinde yaşayan Yasemin Öztürk'e akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Öztürk, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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