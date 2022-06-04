İlçenin Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulamada GBT, ehliyet ile alkol muayenesi uygulandı. Polis ekipleri uygulamanın ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi. Vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür ederek, Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde devamlı abartılı motosiklet sürücülerine karşı sahada duyarlı olmasını talep ettiler. Ayrıca uygulamanın devamlı olmasını isteyen vatandaşlar, yüksek müzik sesi açan araç şoförlerine ceza uygulanmasını istedi. - ZONGULDAK

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Amirliği tarafından ilçede huzur uygulaması yapıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çaycuma Emniyeti'nden huzur uygulaması - Son Dakika

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