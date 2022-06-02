Çaycuma-Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti - Son Dakika
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Çaycuma-Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti

02.06.2022 19:27

Çaycuma-Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik yılı mezuniyet törenleri, Çaycuma ilçesinde gerçekleştirildi.

Çaycuma- Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik yılı mezuniyet törenleri, Çaycuma ilçesinde gerçekleştirildi.

Çaycuma Şehir Stadyumu'nda bu yıl 19'ncisi düzenlenen törene; Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Ertan Aydın, Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Çaycuma Yüksek Öğrenim Kurumlarını Destekleme Derneği Başkanı Hayri Kandemir, akademik-idari personeller, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Protokol üyeleri ve aileler öğrencileri geçit töreninde ayakta alkışladı. Akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törenin açılış konuşmalarına geçildi. 587 öğrencinin mezuniyeti için toplanılan törende açılış konuşmasını yapan Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hükmet Yazıcı konuşmasında şunları söyledi; "Yüksek okulumuz kendini yenileyen, büyüyen ve güzelleşen bir kampüstür. Çaycuma MYO olarak 7 bölüm 11 programda 28 akademik personel ve 1786 aktif öğrencimiz bulunmaktadır" dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yaptığı konuşmasında; "Üniversitemiz 11 ayrı kampüste 14 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 4 Yüksekokul, 3 Enstitü, 36 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 8 Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet üretme faaliyetlerine her geçen gün kapasitesini artırarak devam etmektedir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak 31 Bin 578 öğrencisi, 1404 akademik ve 2398 idari personeli ile git gide büyüyen bir aile olmamızdan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Şimdiye kadar 82843 öğrencimizi hayata hazırlayarak mezun etmiş olmamız da bizi ayrıca sevindiriyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda toplam 5853 öğrencimizi, bugün burada da 587 öğrencimizi mezun etmenin mutluluğu ve gururunu yağıyoruz. Üç Meslek yüksekokulumuz da ilçelerimizin ilerlemesinde ve hareketlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Gitgide artan akademik ve idari kadrosuyla, yeni açılan bölüm ve programlarıyla, fiziki ve alt yapı çalışmalarıyla Meslek yüksekokullarımız her geçen gün daha da ve güçlendirilmesinde destek sağlayan tüm paydaşlarımıza da bu vesileyle teşekkürlerimi sunmak isterim. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Filyos Vadisindeki yatırımlarının, Çaycuma'nın yanı sıra Gökçebey ve Devrek ilçelerimize de olumlu etkileri olacaktır. Buna bağlı olarak, Üniversite olarak bizler de başta Teknopark olmak üzere, bu yatırımlarla uyumlu programlar açarak bölgede büyüme planları içerisindeyiz " dedi.

Törende Çaycuma Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sahne aldıktan sonra okul ve bölüm birincilerine hediyeleri protokol tarafından verildi. Tören sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Çaycuma-Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti
Çaycuma-Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti
Çaycuma-Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti
Çaycuma-Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti

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Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Gökçebey, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaycuma-Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti - Son Dakika


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