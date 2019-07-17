Son Dakika Haberleri: "Çaycuma Günleri" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

"Çaycuma Günleri" etkinliği

4 saat önce

Çaycuma ilçesinde "Çaycuma Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Çaycuma ilçesinde "Çaycuma Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında, Hükumet Konağı önünde toplanan protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıta, ilçe Kaymakamı Serkan Keçeli ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Keçeli, burada yaptığı konuşmada, ilçenin sürekli gelişen, büyüyen, potansiyelini ortaya çıkaran, her geçen gün daha güzel, daha gelişmiş, daha modern bir kent ve ilçe olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Çaycuma'nın sadece şehirleşmesiyle değil, güzel insanlarıyla bir şehir olma yolunda emin adamlarla ilerleyeceğini düşünüyorum. Kentleşme bilincinin oluşması için unutmamak, takip etmek, kutlamak benim gözümde çok değerli." ifadesini kullandı.
Belediye Başkanı Kantarcı da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Etkinlik kapsamında Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Zonguldak halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
Serkan Keçeli, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama Ahlaksız turist çift otelin balkonunda cinsel ilişkiye girdi Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:50:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Çaycuma Günleri" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]