Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti - Son Dakika

Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti

16.03.2021 17:54
Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti, System.String[]

Zonguldak İl Özel İdare Çaycuma ilçesinde bulunan şubesine 3 kamyon tahsis etti.

Zonguldak İl Özel İdare Çaycuma ilçesinde bulunan şubesine 3 kamyon tahsis etti.

Zonguldak İl Özel İdaresi sunulan hizmetlerin daha sağlık ve iyi bir şekilde yürütülebilmesi için 3 adet kamyon kurban kesimiyle hizmete girdi. Toplamda 12 kamyon ile araç filosunu genişleten Zonguldak İl Özel İdaresi daha iyi hizmet sunulması için çalışıyor. İl Özel İdare Çaycuma şubesi personeli yeni gelen kamyonlar için kurban kesimi yaparak, halka daha fazla hizmet edecekleri için mutlu olduklarını belirttiler. - ZONGULDAK

Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti
Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti
Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti
Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti - Son Dakika


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