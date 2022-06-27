Çaycuma'da sağanak taşkınları beraberinde getirdi - Son Dakika
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Çaycuma'da sağanak taşkınları beraberinde getirdi

27.06.2022 13:22

- Çaycuma ilçesinde taşkınlar oluştu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağışların artmasıyla taşkınlar oluştu.

- Çaycuma ilçesinde taşkınlar oluştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağışların artmasıyla taşkınlar oluştu. Filyos Nehiri'nde de su seviyesi yükselmeye başladı.

İlçenin Gemiciler Mahallesi'nde bulunan dere yataklarının tıkanması nedeniyle taşkınlar oluştu. Emniyet güçleri çevrede önlem alırken belediye ekipleri suların tahliye edilebilmesi için tıkanan menfezleri temizleme çalışmalarına başladı. Tarlada birçok sera zarar gördü. Filyos Nehri'nin su seviyesi yükselirken çevrede önlemler alınmaya devam ediyor. Ayrıca ilçeye bağlı Perşembe ve Filyos beldesinde su seviyelerinin her geçen saat yükselmesi olumsuzluklara neden olmaya devam ediyor. Tren yolu, karayolu ulaşımı sular altında kaldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaycuma'da sağanak taşkınları beraberinde getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaycuma'da sağanak taşkınları beraberinde getirdi - Son Dakika
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