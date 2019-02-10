Çaycuma Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Çıktı
44 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi kadın voleybol takımı Düzce' de yapılan bölge müsabakalarında birinci olarak Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı.
Zonguldak
'ın Çaycuma İlçesi
'nde Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi
kadın voleybol
takımı Düzce
' de yapılan bölge müsabakalarında birinci olarak Türkiye
Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı.
07-10 Şubat tarihleri arasında Düzce' de yapılan Voleybol genç kız A Grup müsabakalarında Zonguldak'ı temsil eden Çaycuma Ilçesinden katılan Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Voleybol takımı grubunda birinci gelerek yarı finale çıktı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, sosyal medya üzerinden sevincini dile getirerek; "İlçemiz Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Voleybol takımı Düzce' de yapılan bölge müsabakalarında birinci olarak Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Bu başarılarından dolayı okul idaresini, çalıştıran öğretmenimizi ve sporcu öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.
Ayrıca Zonguldak ekibi Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Voleybol takımı ilk maçında Sakarya
temsilcisini setlerde 3-0 yendi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:02 Kaynak: İHA
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