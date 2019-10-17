Son Dakika Haberleri: Çaycuma Kaymakamı Coşgun, okul ziyaretlerinde bulundu
Son Dakika Güncel Çaycuma Kaymakamı Coşgun, okul ziyaretlerinde bulundu

Çaycuma Kaymakamı Coşgun, okul ziyaretlerinde bulundu

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş okul ziyaretlerinde bulundu.

Çaycuma Kaymakamı Coşgun, okul ziyaretlerinde bulundu, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş okul ziyaretlerinde bulundu.


Hayriye - Hayrullah Saki Anaokulu'nu ziyaret ederek okulun kurucusu emekli öğretmen Hayrullah Saki'nin de olduğu okul ziyaretinde sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edildi. Okul Müdürü Özlem Boşnak'tan okul hakkında bilgi alan İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun okulda yapılan çalışmalar için okul idaresi ve öğrencilere teşekkür ederek ziyaretlerini tamamladı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü iş adamı ve şarkıcı Mr. Jade Hakkari'de ilkokul yaptırıyor
Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektupla ilgili suç duyurusunda bulunuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:24:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaycuma Kaymakamı Coşgun, okul ziyaretlerinde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]