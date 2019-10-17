Çaycuma Kaymakamı Coşgun, okul ziyaretlerinde bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş okul ziyaretlerinde bulundu.



Hayriye - Hayrullah Saki Anaokulu'nu ziyaret ederek okulun kurucusu emekli öğretmen Hayrullah Saki'nin de olduğu okul ziyaretinde sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edildi. Okul Müdürü Özlem Boşnak'tan okul hakkında bilgi alan İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun okulda yapılan çalışmalar için okul idaresi ve öğrencilere teşekkür ederek ziyaretlerini tamamladı. - ZONGULDAK