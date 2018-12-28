Son Dakika Haberleri: Çaycuma Kaymakamı Keçeli, Birinci Sınıf Mülki Idare Amiri Terfisi Aldı

Çaycuma Kaymakamı Keçeli, Birinci Sınıf Mülki Idare Amiri Terfisi Aldı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma Kaymakamı'nın resmi gazete de terfisi yayınlandı.

Çaycuma Kaymakamı Keçeli, Birinci Sınıf Mülki Idare Amiri Terfisi Aldı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma Kaymakamı'nın resmi gazete de terfisi yayınlandı.

İçişleri Bakanlığı kararı ile 39 mülki idare amirinin Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanan kararda Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İdare Amiri statüsünden Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri statüsüne yükselerek terfi aldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:21 Kaynak: İHA

Çaycuma İlçesi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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