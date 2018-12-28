Çaycuma Kaymakamı Keçeli, Birinci Sınıf Mülki Idare Amiri Terfisi Aldı
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma Kaymakamı'nın resmi gazete de terfisi yayınlandı.
Zonguldak
'ın Çaycuma İlçesi
'nde Çaycuma Kaymakamı'nın resmi gazete de terfisi yayınlandı. İçişleri Bakanlığı
kararı ile 39 mülki idare amirinin Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayınlanan kararda Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde İlçe Kaymakamı Serkan
Keçeli, İdare Amiri statüsünden Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri statüsüne yükselerek terfi aldı. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:21 Kaynak: İHA
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yeni Yılda Trafik Cezaları Artırılmayacak
Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı
Sohbet, Arkadaşlık ve Eş Bulma Hatlarının Reklamları Yasaklandı
Ciciş Esra, "Bekaretimi Verdim" Dediği Sevgilisi Yüzünden Hapse Girdi