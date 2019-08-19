Son Dakika Haberleri: Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli veda ziyaretlerini gerçekleştirdi
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Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli veda ziyaretlerini gerçekleştirdi

59 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görev yapan Kaymakam Serkan Keçeli'nin 5 yıl sonra tayinin Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine çıkması sonucu bir dizi veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli veda ziyaretlerini gerçekleştirdi, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görev yapan Kaymakam Serkan Keçeli'nin 5 yıl sonra tayinin Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine çıkması sonucu bir dizi veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Muhtarlar Derneği, Emekliler Derneği, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ile Şoförler Odasına veda ziyaretlerinde bulundu.

Çaycumalıları unutmayacağını ifade eden Kaymakam Keçeli, ziyaretleri sırasında şunları söyledi, "Çaycuma hem ilçe olarak hem de insanlarıyla çok güzel bir yer. O yüzden keyifle çalıştığım ilçelerden birisi oldu. İyisi ile kötüsü ile 5 yıl hep beraber çok çalışarak başarılı işler yapmaya çalıştık. İnşallah gelecek Kaymakama da yardımcı olursunuz. Ben iyi bir Kaymakamdan çok iyi bir insan olmak istedim. İyi bir insan olup arkamızda hoş bir seda bırakabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bilerek kimseyi kırmamışımdır ama ne olursa olsun hakkınızı helal edin. Her zaman koltuğunuzun hakkını da verin" dedi.

Kaymakam Keçeli'ye yeni görev bölgesinde başarılar dileyip hediye takdim edildi. Akabinde Çaycuma önceki Belediye Başkanı Mithat Gülşen'i de ziyaret ederek sohbet etti. - ZONGULDAK
Serkan Keçeli, Kahramanmaraş, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:12 Kaynak: İHA
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