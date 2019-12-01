Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Olağan Genel Kurul gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi Olağan Genel Kurul gerçekleşti; Ayla Kalaycı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı seçildi.



Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen Kadın Meclisi Genel Kuruluna Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli ve Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.



Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Kadın Meclisinin görev alanları hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi; "Kadın meclisinin görev alanları, kadınların girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek, kadınların kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlendirmelerini ve bu doğrultuda politikalar, projeler oluşturulmasında aktif ol almalarını sağlamak, kentin ihtiyaçlarını belirleyerek sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çözüm önerilerini üretmek ve yaşama geçirmek. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, kadınların toplumsal yaşamının her alanında söz sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak ve birlikte çalışma alışkanlığını kazandırmak, kadınların hakları, çocuk hakları, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını artırmak ve bunların toplumun yayılmasında katkıda bulunmaktır.



Kadın gücü ve emeğinin her yerde olduğu gibi kent konseyimizde de büyük bir önemi var. Kentin gelişmesi ve modernleşmesi için yapılan projelerin hayata geçmesinde, çevrenin korunması için yapılan etkinliklerde, kadı emeğinin değerlendirilmesi ve uygulamalarının yerleştirilmesinde, kentimizin aidat duygusunun geliştirilmesinde kadınlarımızın rolü büyüktür. Bu nedenle genel kurulumuzun Çaycuma Kent Konseyi ve Çaycuma için hayırlı olmasını birlik, beraberlik ve verimli bir şekilde geçmesini diliyorum" diye konuştu.



Yapılan oylama sonucu Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanlığına Ayla Kalaycı seçilirken Yürütme Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu; Seda Uzaldı, Songül Odabaş, Ayten İnaloğlu, Yeliz Alagöz, Süreyya Sağlam Kabacı, Merve Sesli, Nurten Özdemir, Yonca Girgin, Nurşen Kerçin.



Ayla Kalaycı yeni yönetimin hayırlı olmasını dilerken, Kadın Meclisi olarak Çaycuma ve Çaycumalı kadınlar adına yararlı ve ses getiren projelerile çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. - ZONGULDAK