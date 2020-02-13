Çaycuma Kent Konseyi kadınları öğrencilerin içini ısıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaycuma Kent Konseyi kadınları öğrencilerin içini ısıttı - Son Dakika

Çaycuma Kent Konseyi kadınları öğrencilerin içini ısıttı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerine çorba dağıtıldı.

Çaycuma Kent Konseyi kadınları öğrencilerin içini ısıttı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerine çorba dağıtıldı.


Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlatılan çorba etkinliği diğer liselerde devam edecek. Çorba etkinliğine Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli ve Yürütme Kurulu Üyesi Nizamettin Eyidoğan, Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı ile Yürütme Kurulu Üyeleri Yonca Girgin, Yeliz Alagöz ve Nurşen Kerçin katıldı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte çorba kısa sürede tükendi. Okul Müdürü Bülent Özcan ilgilerinden dolayı tüm Kent Konseyi üyelerine teşekkür ederken, öğrencilerin etkinlikten memnun kaldıklarını dile getirdi. Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli öğrencilerin sağlıklı beslenmesine dikkat çekerek bu soğuk günlerde Çaycumalı kadınlarımızın şefkati ile içlerini ısıtacağını amaçladıkları güzel bir etkinlikte öğrencilerle bir arada olmaktan memnun olduklarını ifade ederek emeği geçen kadın meclisi üyelerine, Çaycuma esnaf ve tüccarına, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve okul yönetime teşekkür etti.


Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı da etkinliğe destek veren Emeksiz Süper Marketleri, Bahçeli Aile Lokantası sahibi Orhan Pınar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kent Konseyi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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