Çaycuma Kent Konseyi toplandı - Son Dakika

Çaycuma Kent Konseyi toplandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kent Konseyi pandemi döneminde ilk kez yüz yüze toplandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kent Konseyi pandemi döneminde ilk kez yüz yüze toplandı.


İlçe Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli ile yürütme kurulu ve çalışma grubu başkanlarının da katılımıyla Seka Sosyal Tesislerinde pandemi döneminde ilk kez bir araya gelinerek toplantı yapıldı. Başkan Dereli yaptığı açıklamada; "Pandemi nedeniyle tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de zor günler geçiriyoruz. Önceleri şaşkınlık ve tedirginlikle başlayan süreç korku ve tedbirlerle devam etti. Bu süreç gönüllük esasıyla ve kısıtlı imkanlarla gerçekleştirdiğimiz Kent Konseyi çalışmalarımızı da etkiledi. Çalışma grupları ile birlikte yapmayı planladığımız birçok projeyi yapamadık, bazılarını da erteledik. Ancak sürekli iletişim içindeydik. Bu süreçte de proje ve etkinliklerimizi dijital ortama, sosyal medya kanallarına nasıl taşıyabileceğimizi düşündük. Bizim çok önem verdiğimiz ambalaj atıklarının evlerimizde işyerlerimizde ayırarak geri dönüşüme gönderilmesi ve Çaycuma belediyesinin uyguladığı geri dönüşüm projesine destek verilmesi yine çevre ve su kirliliğinin nedenlerinden olan bitkisel atık yağların lavaboya dökülmeden kanalizasyona girmeden ayrı toplanması projelerini sürdürmeye çalıştık. Vatandaşlarımızdan olumlu geri bildirimler alıyoruz. Kentimizin 37 noktasında olan ambalaj atık kafes sayısının artırılması için ÇAYBEL ile görüşmeler yaptık. Olumlu karşıladılar, teşekkür ediyoruz. Ayrıca bitkisel atık yağlarla ilgili belediyemiz, bitkisel atık yağların hanelerden ayrı toplanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluş, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile işbirliği içinde toplama sistemi oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Bu sonuçlanıncaya kadar İlçemizde atık yağ bidonu bulunduran bu konuda duyarlı çevre dostu kafe ve lokantalar ile görüşmeler yaparak vatandaşlarımızın bitkisel atık yağlarını buralara teslim etmeleri konusunda çalışmalara başladık. Pandemi ile ilgili önümüzdeki süreçteki gelişmelere göre apartmanlarda sitelerde ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağlar ile ilgili yüz yüze çalışmalar yapacağız. Önemli bir tarihi değer olan Kadıoğlu Mozaikleri'nin bir an önce turizm amaçlı kullanıma açılması bizim de önceliklerimiz arasında. Kadıoğlu Mozaikleri ile ilgili tanıtım broşürü hazırladık ve e-broşür haline getireceğiz. Pandemi döneminde hastanemiz ile iletişime geçerek önemli paydaşlarımızdan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte kampanya yaparak Covit-19 mücadelesine kullanılacak önlükleri aldık. Yine bu zorlu günlerde sokak hayvanlarımızı da gönüllülerimizle birlikte yaptırdığımız aşevleri vasıtasıyla ve Hayvanseverler Çalışma Grubu gönüllüleri ile birlikte aç ve susuz bırakmamaya çalışıyoruz. 2021 Haziran ayında Başkan ve Yürütme Kurulunun görev süresi bitiyor. Önümüzdeki bir yıllık süreçte Çalışma gruplarının yapmak istedikleri etkinlik ve çalışmaları bir proje formatında tanıtım, uygulama şekli; Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kimlerle şeklinde hazırlaması ve planlaması önemli. Buna göre çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor" dedi. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaycuma Kent Konseyi toplandı - Son Dakika

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