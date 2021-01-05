Çaycuma Kent Konseyinden 'Suyumuzu bilinçli kullanalım' çağrısı - Son Dakika

Çaycuma Kent Konseyinden 'Suyumuzu bilinçli kullanalım' çağrısı

05.01.2021 18:15
Çaycuma Kent Konseyinden 'Suyumuzu bilinçli kullanalım' çağrısı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, suyun ömrünün tükenmeye başladığını dikkat çekerek, 'Suyumuzu bilinçli kullanalım' çağrısında bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, suyun ömrünün tükenmeye başladığını dikkat çekerek, 'Suyumuzu bilinçli kullanalım' çağrısında bulundu.

Başkan Dereli, bilinçli su kullanmak gerektiğini belirterek "Büyüklerimiz eskiden bizden istedikleri suyu getirdiğimizde "Su gibi ömrün uzun olsun evladım" sözünü sıkça duyardık. Ama artık yakın gelecekte maalesef bu sözü duyamayacağız. Özellikle son yirmi yıl içinde nüfus artışına paralel olarak su tüketimi katlanarak arttı. Bunun yanı sıra küresel ısınma ve yaşanan iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan kuraklık, yağışların barajlardaki doluluk oranının olumsuz yönde etkilemesine ve nehirler gibi temiz su kaynaklarının da kuruyarak yok olmasına neden olmaktadır. Ayrıca yeraltı yüzey sularının bilinçsiz bir şekilde kullanılması ve kirletilmesi zaten sınırlı olan kullanılabilir su kaynaklarının azalmasını, tükenmesini daha da hızlandırmaktadır" dedi.

2019 yılı sonu ortaya çıkan Covit-19 pandemisi ile su kullanım oranının yüzde 30 artarak suyun tükenme sürecini hızlandırdığına dikkat çeken Dereli, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Dünya genelinde bir bölge ya da ülkenin su bakımından zenginliğinin ölçütü olarak kişi başına düşen yıllık su miktarı kullanılmaktadır. DSİ verilerine göre; ülkemiz şu an için kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.500 metreküp yıl değeri ile su azlığı çeken ülkeler sınıfında yer alıyor. 2030 yılında nüfusu yaklaşık olarak 100 milyona ulaşacak olan Türkiye, kişi başına düşen 1100 metreküp kullanılabilir su miktarı ile, su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelecektir. Ayrıca su kıtlığı yaşayan bölgeler ile su kaynaklarının varlığı açısından şanslı olan bölgeler arasında suyun paylaşımı konusunda gerginlikler yaşanacaktır. Bu nedenle her şey için çok geç olmadan önlemlerimizi almalıyız. Suyumuza sahip çıkmalıyız. Suyumuzu doğru kullanmalıyız. Suyun damlasını bile ziyan etmemeliyiz. Yönetimlerce su kaynaklarının doğru yönetilmesinin yanı sıra yeni teknolojilerle kentsel arıtma tesislerinden çıkan suların alıcı ortama deşarj edilmeyip geri kazanılarak tarımsal sulamada veya farklı amaçlarla kullanılması için geliştirilen projeler de önem kazanmaktadır. Su tasarrufu ve suyu bilinçli kullanma konusunda iyi bir örnek de ÇaycumaBelediyesinin yeni yapılarda yağmursuyu toplama sistemini zorunlu hale getiren uygulamasıdır. Yönetimlerin alacağı önlemlere ek olarak su halkımız tarafından dikkatli ve bilinçli kullanılmalıdır. Çaycuma Kent Konseyi olarak suyumuzun ömrü tükenmeden tüm halkımızı bireysel su tasarrufu yapmaya, suyumuzu dikkatli ve bilinçli kullanmaya ve bu konuda hazırladığımız videoyu izlemeye ve paylaşmaya çağırıyoruz" - ZONGULDAK

Çaycuma Kent Konseyinden 'Suyumuzu bilinçli kullanalım' çağrısı

Kent Konseyi, Zonguldak, Çaycuma, Dereli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaycuma Kent Konseyinden 'Suyumuzu bilinçli kullanalım' çağrısı - Son Dakika


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