Çaycuma Külliyesi'nin yapımı için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 bin metrekare kapalı alanı tümüyle ahşaptan yapılacak olan Çaycuma Külliyesi'nin temel kazısına başlandı.

Yörenin geleneksel mimarisine uygun olarak tümüyle ahşaptan yapılacak eserin temel kazı çalışmalarına başlandı. Özgün bir mimari tasarımla çok fonksiyonlu olarak projelendirilen Çaycuma Külliyesi yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Külliyede 2 bin 500 kişi kapasiteli ahşap bir caminin yanı sıra kütüphane, aşevi, çok amaçlı toplantı salonu, Müftülük birimleri, muhtarlık, iş atölyeleri, musalla, abdesthane, çay ocağı gibi bölümler yer alacak. Külliye açık ve kapalı alanlarıyla toplam olarak 12 bin metrekare alana yayılacak. - ZONGULDAK