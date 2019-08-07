Son Dakika Haberleri: Çaycuma manda yoğurdu üreticisinden açıklama
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Çaycuma manda yoğurdu üreticisinden açıklama

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaklaşık bir aydır sürekli şikayet ve denetlemeler yapılan Çaycuma Manda Yoğurdu'nun üretici Aynur Çakar, yapılan denetimler sonucu ürünlerinin katkısız olduğu söyledi.

Çaycuma manda yoğurdu üreticisinden açıklama, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaklaşık bir aydır sürekli şikayet ve denetlemeler yapılan Çaycuma Manda Yoğurdu'nun üretici Aynur Çakar, yapılan denetimler sonucu ürünlerinin katkısız olduğu söyledi.

Çakar, denetimlerde yüzlerinin akı ile çıktıkları ifade ederek, "Gururluyuz, mutluyuz. İlk günden bu güne kadar halkımıza bunu yedirdik ve yediriyoruz. İşte en son gelen analiz raporlarında 'Aynur Abla katkısız, tağşişsiz manda yoğurdu sunuyor'. Yapılan şikayetlerin sonucu da budur. Kamuoyunu, milletimizi ve sektörümüzü bilgilendiriyoruz. Lütfen ne yediğinizi sorgulayınız. Nereden, ne aldığınızı biliniz. Manda yoğurdu katkısız yapılırsa, çeşitli hastalık kanser türlerine faydalıdır. Paranızla bakteri ve mikrop yemeyiniz" dedi. - ZONGULDAK
Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:04 Kaynak: İHA
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