Çaycuma Müftülüğünün aylık toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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Çaycuma Müftülüğünün aylık toplantısı gerçekleşti

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğünün Şubat ayı toplantısı bugün Şehit Ömer Halisdemir Kur'an Kursu Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Çaycuma Müftülüğünün aylık toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğünün Şubat ayı toplantısı bugün Şehit Ömer Halisdemir Kur'an Kursu Toplantı Salonu'nda yapıldı.


Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı Şef Hayrettin Çakır ve Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu'nun gündeme dair konuları personele duyurması ile devam etti. Toplantıda 250 Bin Şehidimize 250 Bin Hatmi Şerif, Ortaokullar Arası Resim ve Kompozisyon Yarışması, 2020 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları gibi konular değerlendirildi.


Şubat ayı İlmihal konusu olan, "Haramlar ve Helaller" konusunda Seka-Site Camii İmam-Hatibi Ferat Akyüz tarafından kısa bir sunum yapıldı. Daha sonra Türk Diyanet-Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal tarafından sendikal faaliyetler konusunda personel bilgilendirildi.


İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş' de toplantıda göreve bağlılık, görevde verimlilik konusunda personelin gereken hassasiyeti göstermesini istedi. Emekliye ayrılan personelimiz Mustafa Erkeç'e İlçe Müftümüz Ayhan Ermiş tarafından plaket takdimi ile toplantı sona erdi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:13 Kaynak: İHA
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