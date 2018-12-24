Son Dakika Haberleri: Çaycuma Myo Öğrencileri Halkı Bilinçlendirdi

Çaycuma Myo Öğrencileri Halkı Bilinçlendirdi

52 dakika önce

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri için Çaycuma meydanın da stant kurdu.

Çaycuma Myo Öğrencileri Halkı Bilinçlendirdi, System.String[]
Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri için Çaycuma meydanın da stant kurdu.

BEÜ Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü öğrencileri kurdukları stantta, alkolün zararlarına dikkat çekmek ve evlerine verdiği zararı göstermek için hazırladıkları ahşap maket ev ile anlatmaya çalıştılar. 'Alkol Eksiltir' broşürleri ile vatandaşlara ulaşmaya çalışan öğrenciler, alkolün zararlarını anlatıp halkı bilinçlendirdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:08 Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü, Tarihi Eser Kaçakçılığından Tutuklandı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Duyurdu: Trump, 2019 Yılı İçerisinde Türkiye'ye Gelecek

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Teklif Aldığını Açıkladı Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 00:00:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaycuma Myo Öğrencileri Halkı Bilinçlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]