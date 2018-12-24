Çaycuma Myo Öğrencileri Halkı Bilinçlendirdi
52 dakika önce
Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri için Çaycuma meydanın da stant kurdu.
Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma
Meslek Yüksek Okulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri için Çaycuma meydanın da stant kurdu.
BEÜ Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü öğrencileri kurdukları stantta, alkolün zararlarına dikkat çekmek ve evlerine verdiği zararı göstermek için hazırladıkları ahşap maket ev ile anlatmaya çalıştılar. 'Alkol Eksiltir' broşürleri ile vatandaşlara ulaşmaya çalışan öğrenciler, alkolün zararlarını anlatıp halkı bilinçlendirdi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:08 Kaynak: İHA
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