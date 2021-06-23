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Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu - Son Dakika

Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu

23.06.2021 01:10
Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma Spor Kulübünün olağan kongresi gerçekleşti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma Spor Kulübünün olağan kongresi gerçekleşti. Seka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen kongrede Kulüp Başkanlığına tek isimle Teoman Temelkuran seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Divan Başkanlığı pandemi dönemi münasebetiyle önceki sezon yapılan faaliyet raporları açıklandı. Kongrede yapılacak yenilikler kararlaştırılarak, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçildi. Çaycuma Spor' un kongresine Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, STK temsilcileri, siyasi partililer, iş adamları ve Çaycuma Spor taraftarları katıldı.

Belediye Başkanı Kantarcı, yeni yönetime başarılar dileyerek, en köklü kulüplerden biri olan Çaycuma Spor' a belediye olarak geçmişte olduğu gibi bugünde maddi manevi destek vereceklerini ifade etti ve herkesin elini taşın altına koyması temennisinde bulundu. Kulübe sahip çıkan yeni Başkan Teoman Temelkuran' a ve yönetimine teşekkür etti.

Güçlü bir yönetim ile güçlü bir Çaycuma Spor planlayan Teoman Temelkuran; " Şanlı kulübümüz 1947 tarihinden bugüne kadar en iyi şekilde temsil edilerek geldi. Hep birlikte el ele vererek takımımızı gerek futbol gerekse diğer branşlar da layık olduğu yere getirmek hepimizin boynumuzun borcudur. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, OSB sanayicilerimize, STK temsilcileri, siyasi partililerimize, iş adamlarımıza ve en önemlisi de cefakar ve vefakar Çaycuma Spor taraftarlarımıza olan inancımız tamdır. Şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim. Her şey Çaycuma için, Her şey Çaycuma Spor için" dedi.

Çaycuma Spor Kulüp Başkanlığına yıllarca futbolcu olarak hizmet eden ve takım kaptanlığı yapan Teoman Temelkuran seçildi. Çaycuma Spor Kulübünün yeni yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu; Korhan Uzaldı, Rıza Yıldız, Levent Çakmak, Ahmet Tan, Satılmış Topçu, Recep Verimbaş, Volkan Yıldız, Mehmet Eren Uzaldı, Hakan Miyanyedi, Aycan Gencer, Mustafa Verimbaş, Harun Tıska, Ahmet Kavaracı, Yunus Akman, Onursal Aydın, Ali Köktürk, Engin Zeren, Furkan Çakır, Rüştü Amil, Tolga Köktürk, Aytaş Karakaş,Sait Altay, Altan Albuzlu .

Teoman Temelkuran, Çaycuma Spor Futbol Akademisi Kurucusu ve Zonguldak Spor' un eski takım kaptanı Suat Kerçin ile kaleci antrenörü Caner Kır'la sezonu planladı. - ZONGULDAK

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu - Son Dakika Spor


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