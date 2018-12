Çaycuma Tso ve İşkur Yeni Yıla İmzaları Attı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Ticaret ve Sanayi Odası ile Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında 2019 yılında düzenlenecek KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri için protokol imzalandı.

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen protokol imza töreninde Çaycuma TSO Meclis Başkanı Ergün Ece, Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Dereli ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Saraç ile Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, KOSGEB İl Müdürü Güven Aktaş hazır bulundu.



Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu protokol öncesinde şunları söyledi; "2018 yılında Odamızın girişimci adayları için her ay açtığı kurslarla 212 kişi sertifika aldı. 4 gün süren ve ücretsiz olan bu eğitimlere katılarak sertifikalarını alıp iş planlarını KOSGEB'e onaylatan girişimciler, işlerini kurduklarında 50 bin liraya kadar planlarına uygun olan harcamalarının yüzde 80 e varan iadeleri ile hibe şeklinde, 100 bin lira faizsiz kredi desteği imkanına sahip oluyorlar. 2019 yılında yapılacak uygulama değişikliği ile imalatçı ve yenilikçi iş yapacak olan girişimciler 360.000 TL'ye kadar, diğer geleneksel sektörlerde faaliyet gösterecek girişimcilerin ise sağladığı istihdam performansına göre 60.000 TL'ye kadar destek alabilecekler. Geçtiğimiz yıl açmış olduğumuz kursların çoğunu Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokolle gerçekleştirdik. 2019 yılında da bu ortaklığımızı devam ettirmek için yeni bir protokol imzalayarak her ay 1 eğitim olmak üzere 12 tane girişimcilik eğitimi gerçekleştireceğiz. Tüm girişimci adaylarının işlerini bir an önce kurmaları ve ekonomideki yerlerini bir an önce almaları için bizler de elimizden gelen desteği kendilerine vermeye çalışıyoruz. Odamız "İŞKUR Hizmet Noktası", "KOSGEB Temsilci Noktası" olarak hem Çalışma ve İş Kurumu'nun hem de KOSGEB'in Çaycuma ayağı olarak da hizmet vermektedir. Desteklerinden dolayı Çalışma ve İŞKUR Müdürümüz Gönül Demirsu'ya ve KOSGEB Müdürümüz Güven Aktaş'a da teşekkür ederiz" dedi.



Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu açıklamasında; " Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte uygulamalı girişimcilik eğitimi konusunda protokol imzalamak üzere bugün bir araya geldik. Esasen ülke ekonomisine katkıda bulunan girişimcilerimizi artırmak adına geçen yılda girişimcilik eğitimleri yapmıştık. 2019 yılında yeniden yapıyoruz. Aynı zamanda dezavantajlı gruplarımızı da bu kurslara dahil ederek daha çok girişimcinin yatırımlarını hayata geçirerek ülke ekonomisine daha çok katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. İlimizde de kalkınmaya esas olmak üzere girişimcilere çok ihtiyaç vardır. Bu konuda ben ticaret Sanayi Odası Başkanımıza yaptığı iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Ardından Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ile Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında 2019 yılında düzenlenecek Kosgeb Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri için İşbirliği protokolü Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu tarafından imzalandı. - ZONGULDAK

