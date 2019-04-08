Çaycuma'ya Türkiye İkinciliğini Getirdi
44 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Tekvando yıldızlarından biri olan Livanur Tiryakioğlu Türkiye ikinciliğini kazandı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinin Tekvando yıldızlarından biri olan Livanur Tiryakioğlu Türkiye
ikinciliğini kazandı.
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı Faaliyet Programında yer alan, 5 ve 7 Nisan
ayı tarihleri arasında Konya
ilinde yapılan Okullararası Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, Çaycuma ilçesini temsilen yarışan TOGA Spor Kulübü sporcusu +59 kg'da Livanur Tiryakioğlu (Mimar Sinan
Ortaokulu) Türkiye 2.'si oldu ve gümüş madalyayı kazandı.
Antrenörü ve TOGA Spor Kulübü Başkanı olan Kadir Bölükçü, bir kez daha madalya kazanmanın mutluluğunu yaşarken, "Sporcularımdan biri olan Livanur'la ne kadar gurur duysak azdır. Çaycuma'da faaliyetlere devam eden ve başarılı bir altyapısı olan Çaycuma TOGA Spor Kulübü gittikçe adını duyurmayı başardı. Çaycuma Kaymakamımız Serkan
Keçeli ve Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü Başkanımız Harun Toksoy'a da desteklerinden ötürü şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:59 Kaynak: İHA
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