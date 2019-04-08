Son Dakika Haberleri: Çaycuma'ya Türkiye İkinciliğini Getirdi

Çaycuma'ya Türkiye İkinciliğini Getirdi

44 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Tekvando yıldızlarından biri olan Livanur Tiryakioğlu Türkiye ikinciliğini kazandı.

Çaycuma'ya Türkiye İkinciliğini Getirdi, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Tekvando yıldızlarından biri olan Livanur Tiryakioğlu Türkiye ikinciliğini kazandı.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı Faaliyet Programında yer alan, 5 ve 7 Nisan ayı tarihleri arasında Konya ilinde yapılan Okullararası Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, Çaycuma ilçesini temsilen yarışan TOGA Spor Kulübü sporcusu +59 kg'da Livanur Tiryakioğlu (Mimar Sinan Ortaokulu) Türkiye 2.'si oldu ve gümüş madalyayı kazandı.

Antrenörü ve TOGA Spor Kulübü Başkanı olan Kadir Bölükçü, bir kez daha madalya kazanmanın mutluluğunu yaşarken, "Sporcularımdan biri olan Livanur'la ne kadar gurur duysak azdır. Çaycuma'da faaliyetlere devam eden ve başarılı bir altyapısı olan Çaycuma TOGA Spor Kulübü gittikçe adını duyurmayı başardı. Çaycuma Kaymakamımız Serkan Keçeli ve Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü Başkanımız Harun Toksoy'a da desteklerinden ötürü şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:59 Kaynak: İHA

Zonguldak, Türkiye, Çaycuma, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçmenden "İstanbul'da Seçim Tekrarı İstiyor musunuz?" Sorusuna Yanıt Fikret Orman, Tuğba Coşkun İle Yakınlaştı İddiası Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u 2-0 ile Geçti Sarı Kart Gören Emre, Sinirlenerek Formasını Yırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 09:43:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaycuma'ya Türkiye İkinciliğini Getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]