Çaycumalı anne kızın işlettiği çay ocağı mahalleliden takdir görüyor - Son Dakika

Çaycumalı anne kızın işlettiği çay ocağı mahalleliden takdir görüyor

23.03.2021 11:19
Çaycumalı anne kızın işlettiği çay ocağı mahalleliden takdir görüyor, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 20 metrekarelik dükkanda çay ocağı işleten anneyle kızı, çalışma azimleriyle müşterilerinin takdirini kazanıyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 20 metrekarelik dükkanda çay ocağı işleten anneyle kızı, çalışma azimleriyle müşterilerinin takdirini kazanıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünden mezun olan 22 yaşındaki Aleyna Bilen, 2 yıl özel sektörde çeşitli alanlarda çalıştı.

Daha sonra Çay Mahallesi'ndeki pasajda, annesi Derya İncegül'ün (49) çalıştığı çay ocağının devredileceğini öğrenen Bilen, 2 ay önce burayı satın aldı.

Kısa sürede demlediği çaylarla ve kurduğu iyi diyaloglarla müşterilerinin örnek gösterdiği Bilen, "en büyük destekçim" dediği annesiyle çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

"Hiçbir zorlukla karşılaşmadık"

Aleyna Bilen, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra 2 yıl özel sektörde çalıştığını söyledi.

Özel sektörün zorluklarını bildiğini ifade eden Bilen, "Kendi işinin olması daha farklı bir duygu. Annem zaten burada çalışıyordu. Esnaf da burayı işletmemiz konusunda destekledi. Hiçbir zorlukla karşılaşmadık, tabi şaşıranlar, daha temiz çalıştığımızı söyleyenler oldu. Bence iş iştir, para nasıl kazanılıyorsa bu sektörde de kazanılabilir. Kendi işim, o yönden güzel." diye konuştu.

Bilen, müşterilerin tebrikleriyle mutlu olduklarını dile getirerek, isteyince her şeyin üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Anne Derya İncegül de insanlardan olumlu mesajlar aldıklarını belirterek, "Kadın işletmeci olduğumuz için hijyen açısından daha iyi gördüler. Aile olarak çay ocağına gelenler de oluyor. Her yönden iyi tepkilerle karşılaştım. 'Abla' olarak hitap ediyorlar ve herkes çok saygılı davranıyor. Kızımla çalışmak çok güzel bir duygu. Beraber çok güzel şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaycumalı anne kızın işlettiği çay ocağı mahalleliden takdir görüyor - Son Dakika


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