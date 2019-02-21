Çaycumalılar Türkülerle Coştu

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun "Dilimizden, telimizden ezgiler" konseri büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun "Dilimizden, telimizden ezgiler" konseri büyük ilgi gördü.



Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde verdiği konser büyük ilgi gördü. Şef Ertuğrul Karabulut yönetimindeki konseri, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Belediye Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı, Belediyesi Meclis üyeleri Cengiz Gökçe ve Bahri Malakçı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hayri Kandemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Mal Müdürü Şener Civak, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk ve yönetim kurulu üyeleri, İyi Parti İlçe Başkanı Ahmet Köktürk, ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral, Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt'un yanı sıra Devrek, Alaplı, Ereğli Türk Halk Müziği Topluluğu yöneticileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu izledi.



Topluluk Başkanı Ayşen Köktürk, konser öncesi yaptığı konuşmasında, toplumların hayatında türkü kültürünün çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Türküler Anadolu'nun dile ve tele yansımasıdır. Anadolu'nun ta kendisidir. Türküler gurbettir, hasrettir, sıladır, aşktır. Türküler ayrılıktır, kavuşmadır. Türküler, anadır, babadır, bacıdır, yardır. Türküler topraktır, memlekettir, vatandır. Nerede yaşanmışlık varsa, orada türkü vardır. Korumamız, yaşatmamız gereken, gelecek kuşaklara aktarmamız gereken, ata yadigarı hazinemiz, en kıymetli kültür mirasımızdır türkülerimiz. Türküler bayrağımızdaki kan, şehidimizin verdiği candır. Biz Anadolu insanı yüzyıllardan beri türkülerle ağlamış türkülerle gülmüşüz. Sevincimizi, kederimizi, tüm duygularımızı, içimizi türkülere dökmüşüz. İşte bu yüzden Türk'ü anlamak için türkü dinlemek gerektiğine inanıyoruz. Sizlerin huzurunda belediye başkanımıza bizlere, türkülere önem ve kıymet verdiği, maddi ve manevi desteğini esirgemediği için çok çok teşekkür ediyorum" dedi.



Şef Ertuğrul Karabulut ise 11 yıldır Çaycuma Belediyesi THM Topluluğu'na hizmet verdiğini Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve topluluk başkanı Ayşen Köktürk'ten izin istediğini hatırlatarak, "Emekli olunca da baktım zaman bol. Sayın başkanım 'geliyorsun hocam' dedi. Ben de hiç ikilemedim. Başarılı mıyım bilmiyorum ama her başarılı erkeğin arasında bir kadın vardır. Eşim dedi ki, 'Hiç ikilemiyorsun gidiyorsun Çaycuma'ya' dedi. Görünen o ki artık bizim böyle bir lüksümüz yok. Nefes aldığımız sürece Çaycuma'ya bu hizmeti yapmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Biz Fatih Terim ile Galatasaray gibi olduk. Ayrı kalsak da birlikte anılmaya başladık. Dolayısıyla memnuniyetle, başım gözüm üstüne bir sorun yok benim için" diye konuştu.



Daha sonra konser, içinde Kemal Atatürk'ün adının geçtiği "Arzu ederdiniz bir yol görmeye" adlı türküyle başladı. Topluluk başkanı Ayşen Köktürk, söz ve müziği kendisine ait "Çaycuma güzellemesi" adlı türküsünü seslendirmesinin ardından "Çay benim çeşme benim" isimli türküde solistler Nurcan Gören ve Bilgin Kınacı oynadığı zeybek oyunu salonda coşkunun artmasına neden oldu. Söylenen türkülere zaman zaman eşlik eden izleyiciler, yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda 22 türkü seslendiren koroyu ayakta alkışladı. Konserin sonunda Kaymakam Keçeli ve Belediye Başkanı Kantarcı ile birlikte şef Ertuğrul Karabulut'a bir buket çiçek verdi.



Kaymakam Keçeli yaptığı konuşmasında, "O kadar güzel sesin arkasından bizim mikrofona geçmemiz aslında size bir eziyet ama kusura bakmayın. Çok keyifli bir gece yaşattılar bize. Zaten müthiş bir gelenek Çaycuma'mız da hem halk müziği kurumumuz hem sanat müziği koromuz gerçekten müthiş bir kültür oluşmuş. İnsanıyla, sevgisiyle, yaşamıyla, şehriyle bütün güzellikleri içinde barındıran bir ilçede yaşıyoruz. Bu güzelliklerin bir parçasını aslında bu akşam bize çok değerli hocalarımız ve değerli solistlerimiz sergilediler. Çok keyifli bir gece yaşadık. Başta Belediye Başkanı Bülent Kantarcı olmak üzere şef Ertuğrul Karabulut, Ayşen Köktürk hocamız, iğneden ipliğe emeği geçen herkese huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Nice 10 yıllar, nice 20 yıllar, nice 100 yıllar boyunca bu koronun bu kültürün bu sanat sevgisinin ilçemizde artarak devam etmesi dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.



Belediye Başkanı Kantarcı ise "İki kelime söyleyeceğim; İşte Çaycuma" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Konser, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

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