Son Dakika Haberleri: Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulundu

1 saat önce

Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulunduKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Hurman çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulundu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Hurman çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut'un cansız bedenine ulaşıldı.
Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dağlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle piknik yapan lise birinci sınıf öğrencisi Fatma Nur Karatut, Hurman çayına kapılarak kayboldu. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla devam etti.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla Fatma Nur'un cansız bedenine ulaşıldı. Piknik yaptıkları alanın yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bulunan Fatma Nur Karatut'un cesedi, Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulundu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulundu Kocaeli'deki tekstil fabrikası küle döndü! işte görüntüler Düğün için yola çıkmışlar! 40 gün arayla iki evlat acısı Ölüm tatil için geldiği Antalya'da, kumsalda yakaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:15:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]