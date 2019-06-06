Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulundu
1 saat önce
Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulunduKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Hurman çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut'un cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur
'un cesedi bulundu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Hurman çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut'un cansız bedenine ulaşıldı.
Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dağlıca
Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle piknik yapan lise birinci sınıf öğrencisi Fatma Nur Karatut, Hurman çayına kapılarak kayboldu. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla devam etti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü
ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla Fatma Nur'un cansız bedenine ulaşıldı. Piknik yaptıkları alanın yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bulunan Fatma Nur Karatut'un cesedi, Afşin Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulundu
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