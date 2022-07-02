Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

02.07.2022 14:11
Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde 22 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 22 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 22 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Beğendik beldesi şelale mevkiinde Diyarbakır SAK timi, Hakkari JAK timi, JİG timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Polis SGA, UMKE ve karma tim tarafından sürdürülüyor. 22'nci gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor. - SİİRT

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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

Pervari, Güneş, Siirt, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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