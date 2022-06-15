Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları beşinci gününde - Son Dakika
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Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları beşinci gününde

15.06.2022 21:41
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları beşinci gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları beş gündür 132 personelle devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları beş gündür 132 personelle devam ediyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düşerek boğuldu. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kayboldu. Siirt AFAD su üstü aramada 10 personel, 3 araç, 1 zodyak, 1 rafting bot, UMKE, 4 personel, 1 araç, 112 ambulans ekibi, 8 personel, 2 ambulans, ilçe jandarmadan 26 personel, Beğendik beldesi jandarmadan 12 personel, 60 güvenlik korucusu, Van Jandarma su altı ekibinden 7 dalgıç personel ve 1 araç, Bitlis su altı dalgıç ekibi 5 dalgıç personel ile toplamda 132 personel Güneş'i bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİİRT

Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları beşinci gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları beşinci gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları beşinci gününde

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Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Kaynak: İHA

Beğendik, Hisarcık, Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları beşinci gününde - Son Dakika

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