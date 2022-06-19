Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde - Son Dakika
Üye Girişi

Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde

19.06.2022 12:26

- Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde Siirt'in Pervari ilçesinde 9 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

- Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde 9 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Eyüp Güneş'in bulunması için Beğendik beldesinde aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile Polis Arama Kurtarma Timlerinin yanı sıra UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 132 görevli katılıyor. 9. gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları Müküs Çayı boyunca rafting botları ve insansız hava araçları ile hem karadan hem sudan hem de havadan sürdürülüyor.

YORUMLAR
500
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 7. gününde Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 7. gününde Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 8. gününde Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 8. gününde
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
14:27 Diyarbakır İl Başkanı'nın çocuğa cinsel istismardan tutuklanmasıyla ilgili MHP'den ilk açıklama: Vahameti anlayınca derhal feshettik
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 13:03:40. #1.12#
SON DAKİKA: Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement