Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 10'uncu gününde - Son Dakika
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Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 10'uncu gününde

20.06.2022 11:12
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 10'uncu gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 10 gün önce piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Polis Arama Kurtarma (PAK) timlerinin yanı sıra UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 140 görevli katılıyor. 10'uncu gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, Müküs Çayı boyunca rafting botları ve insansız hava araçları ile hem karadan, hem havadan hem de sudan sürdürülüyor. - SİİRT

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 10'uncu gününde - Son Dakika

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