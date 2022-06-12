Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları devam ediyor

12.06.2022 00:27

Siirt'in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düştü. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapıldı. Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışmada Halime Timurtaş sudan çıkarıldı. Halime Timurtaş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve su altı arama ekipleri, Eyüp Güneş'i arama çalışmalarını sürdürüyor. - SİİRT

Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları devam ediyor
Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları devam ediyor
Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları devam ediyor

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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