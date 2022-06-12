Çayda boğulan Halime hemşire toprağa verildi, kaybolan meslektaşı aranıyor

SİİRT'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı kenarında piknik yaparken elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek düştüğü suda boğulan hemşire Halime Timurtaş, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Onu kurtarmak için suya giren ve kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bulunan Müküs Çayı'nda meydana geldi. Bir grup sağlık çalışanı, piknik yapmak için bölgeye gitti. Çay kenarında piknik yapan sağlıkçılardan hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları da suya girip kurtarmak istedi. Suya giren bazı kişiler tarafından Halime Timurtaş çaydan çıkarılırken, o sırada çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Timurtaş'a kalp masajı yaptı. Timurtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaya giren 5 kişi de vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Halime'ye ulaşmak için suya gören hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu.