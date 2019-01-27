Son Dakika Haberleri: Çayda Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Tespit Edildi

Çayda Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Tespit Edildi

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki çayda, ağaç dallarına takılmış bir kadın cesedi bulundu.

Çayda Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Tespit Edildi, System.String[]
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki çayda, ağaç dallarına takılmış bir kadın cesedi bulundu.

Vatandaşlar tarafından suda ceset olduğunun fark edilmesi üzerine durum polise ihbar edildi. Polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri de bölgeye geldi. 40 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirlenen kadın cesedi cumhuriyet savcısının talimatının ardından itfaiyenin dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen ceset, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, ölen kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:18 Kaynak: DHA

Devrek, Zonguldak, Güncel
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