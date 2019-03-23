Çayda Cesedi Bulunan Adam Cinayete Kurban Gitmiş: 3 Tutuklu

Zonguldak'ta 10 gün önce cesedi çayda bulunan Hasan Karademir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Zonguldak'ta 10 gün önce cesedi çayda bulunan Hasan Karademir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce Devrek Çayı'nda erkek cesedi görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yapılan incelemede cesedin Hasan Karademir'e ait olduğunu belirledi. Cesedi hastane morguna kaldırılan Hasan Karademir'in yapılan otopside öldürüldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Karademir'in ölümüyle ilgili ifadeleri alınan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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