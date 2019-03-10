Çayda Erkek Cesedi Bulundu
29 dakika önce
ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, çayda Hasan Karademir'in (68) cesedi bulundu.
ZONGULDAK'ın Gökçebey
ilçesinde, çayda Hasan Karademir'in (68) cesedi bulundu. Karabük
'ün Yenice
ilçesinden Gökçebey ilçesine akan Devrek
Çayında ceset olduğunu fark edenler durumu jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı incelemede, cesedin Hasan Karademir'e ait olduğu tespit edildi. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gökçebey Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı. Karademir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Gökçebeyzonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:34 Kaynak: DHA
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