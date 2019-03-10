Son Dakika Haberleri: Çayda Erkek Cesedi Bulundu

Çayda Erkek Cesedi Bulundu

29 dakika önce

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, çayda Hasan Karademir'in (68) cesedi bulundu.

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ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, çayda Hasan Karademir'in (68) cesedi bulundu.

Karabük'ün Yenice ilçesinden Gökçebey ilçesine akan Devrek Çayında ceset olduğunu fark edenler durumu jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı incelemede, cesedin Hasan Karademir'e ait olduğu tespit edildi. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gökçebey Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı. Karademir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Gökçebeyzonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:34 Kaynak: DHA

Yenice, Karabük, Gökçebey, Güncel
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