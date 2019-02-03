Çayda Kaybolan 2 Genci Arama Çalışmaları Sürüyor
50 dakika önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesinden Akköy istikametine giderken Menderes Çayı'na uçan otomobildeki 2 genci arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti.
Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinden Akköy
istikametine giderken Menderes
Çayı'na uçan otomobildeki 2 genci arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti. Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesi Akköy köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlarca suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. Daha sonra iddiaya göre, aracın içinde bulunan iki gencin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede drone ile çalışma yapmasının yanı sıra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı dalgıçlarda su altı çalışması yaptı. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla da devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:16 Kaynak: İHA
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