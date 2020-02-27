Çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için gittikleri çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

Çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için gittikleri çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor.


Alınan bilgiye göre, dün akşam ilçeye bağlı Narlı Aksu Çayı'na balık avlamaya giden Ahmet Necip Ahmet Şireki (43) ve oğlu Başar Şireki'den (12) bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine akşam baba ve oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Bugün sabah erken saatlerde yeniden başlayan arama çalışmalarında akarsu yatağının yönü değiştirilip su seviyesi düşürüldü. Dalgıçlar su içinde aramalara devam ederken, kayıpların yakınlarının bölgedeki endişeli bekleyişi de sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Balık avlamak isteyen gencin oltasına "Sakallı ateşböceği" takıldı Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım Kaybolduktan 20 saat sonra bulunan yaşlı adamın ilk isteği çay oldu

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:38:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]