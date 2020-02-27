Çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için gittikleri çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor.



Alınan bilgiye göre, dün akşam ilçeye bağlı Narlı Aksu Çayı'na balık avlamaya giden Ahmet Necip Ahmet Şireki (43) ve oğlu Başar Şireki'den (12) bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine akşam baba ve oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Bugün sabah erken saatlerde yeniden başlayan arama çalışmalarında akarsu yatağının yönü değiştirilip su seviyesi düşürüldü. Dalgıçlar su içinde aramalara devam ederken, kayıpların yakınlarının bölgedeki endişeli bekleyişi de sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ