ÇAYDA KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 10 GÜN UZATILDI - Son Dakika
Üye Girişi

ÇAYDA KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 10 GÜN UZATILDI

12.07.2022 15:23

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarında 32'nci güne girildi ancak bir sonuç çıkmadı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarında 32'nci güne girildi ancak bir sonuç çıkmadı. Valilik kararı ile arama çalışmaları 10 gün daha uzatıldı.

Olay, 11 Haziran'da Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

VALİLİKTEN YENİ KARAR

Eyyüp Güneş için de arama çalışması başlatıldı ancak geçen sürede sonuç alınamadı. Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde de arama çalışmaları devam etti. Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip, debinin yüksekliği ve zorlu tabiat şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. 32'nci güne giren çalışmalarda, şu ana kadar herhangi sonuç alınamadı. Öte yandan arama çalışmaları 10 gün daha valilik kararıyla uzatıldı.

YORUMLAR
500
ÇAYDA KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 1 AY GERİDE KALDI ÇAYDA KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 1 AY GERİDE KALDI KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 31'İNCİ GÜN -- KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 31'İNCİ GÜN --
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAYDA KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 10 GÜN UZATILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti
15:43 TOKİ, 24 ilde bütçeye uygun konutları satışa çıkarıyor! Fiyatlarsa sudan ucuz...
15:39 Kanser tedavisi gören Alman futbolcu Baumgartl son durumunu paylaştı: Sahalara geri dönüş için kafamda bir tarih var
15:13 Kavga eden kadın altına kaçırdı, mağazadaki müşteriler durdukları yerden olanları izledi
15:05 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in oynadığı roman havası gündem oldu! 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı dikkat çekti
15:04 Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı
15:02 İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor
14:56 İngilizler 2022'nin en iyi şehirlerini seçti! Türkiye'den sadece bir il kendisine 50. sırada yer bulabildi
14:37 Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez
14:32 Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 16:07:36. #1.11#
SON DAKİKA: ÇAYDA KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 10 GÜN UZATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement