Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı - Son Dakika
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Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı

10.07.2022 14:14
Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı. Bayramın 2'inci gününde de süren arama çalışmalarında Güneş'e ulaşılamadı.

Olay, 11 Haziran günü Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eyyüp Güneş için de arama çalışması başlatıldı, ancak geçen sürede sonuç alınamadı.Kurban Bayramı'nın 2'inci gününde de arama çalışmaları devam etti. Arama çalışmalarında bir ay geride kalırken, Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip, debinin yüksekliği ve zorlu tabiat şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.


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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 30'uncu gününde Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 30'uncu gününde
Kaynak: DHA

Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı - Son Dakika
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