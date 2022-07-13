ÇAYDA KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 33'ÜNCÜ GÜN - Son Dakika
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ÇAYDA KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 33'ÜNCÜ GÜN

13.07.2022 16:11

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarının 33'üncü gününde belirlenen alanda aramalar sürüyor.

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarının 33'üncü gününde belirlenen alanda aramalar sürüyor. Olay, 11 Haziran'da Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

POLİS DALGIÇLAR SU ALTINDA ARAMAYA BAŞLADI

Eyyüp Güneş için de arama çalışması başlatıldı ancak geçen sürede sonuç alınamadı. Adana Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip, debinin yüksekliği ve zorlu tabiat şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Aramaların 33'üncü gününde Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarmada görevli dalgıç polisler çalışmaya başladı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAYDA KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 33'ÜNCÜ GÜN - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇAYDA KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 33'ÜNCÜ GÜN - Son Dakika
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