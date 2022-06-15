Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 5'inci gün

SİİRT'te, Müküs Çayı kenarında piknik yaparken, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düşerek yaşamını yitiren hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak isterken kaybolan meslektaşı Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları, 5'inci günde de devam ediyor.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkamak isterken dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları da onu kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı, ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Eyyüp Güneş için arama çalışması başlatıldı, ancak sonuç alınamadı.

Güneş'i arama çalışmalarında, 5'inci güne girildi. Suyun debisinin yüksekliği ve zorlu tabiat şartlarına rağmen Bitlis ile Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı arama-kurtarma ile AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 135 kişilik ekiple su altı, su yüzeyi ve çay kenarında aramalar sürdürülüyor.