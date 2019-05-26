Son Dakika Haberleri: Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı (2)

Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı (2)

5 saat önce

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORVan'ın Gürpınar ilçesinde, balık tutarken dengesini kaybedip, düştüğü Zernek Çayı'nda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarından beri sürdürülüyor.

Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı (2), System.String[]

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Van'ın Gürpınar ilçesinde, balık tutarken dengesini kaybedip, düştüğü Zernek Çayı'nda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarından beri sürdürülüyor. Çalışmalara Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı ekibi ile AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri de katıldı. Okul birincisi Murat'ın bulunması için Zernek Çayı'nda devam edilen arama çalışmalarını izleyen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Çalışmalara yöre sakinleri de destek verdi. 


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:43 Kaynak: DHA
Van, Gürpınar, Güncel
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