Son Dakika Haberleri: Çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı
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Çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı

1 saat önce

VAN'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ün (17), cesedi bulundu.

Çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]


VAN'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ün (17), cesedi bulundu.
Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, Cumartesi günü öğle saatlerinde, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Aşağı Kaymaz Mahallesi'nden geçen Zernek Çayı'na gitti. Burada Gündüç, dengesini kaybedip suya düştü. Arkadaşları Murat'ı kurtaramayınca, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Hem kıyıda, hem de suda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Ekipler, bugün öğle saatlerinde Gündüç'ün, kaybolduğu noktaya 3 kilometre mesafede Köprüler Mahallesi yakınlarında cansız bedenini buldu.
Okul birincisi olan Murat Gündüç'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Van'a gönderildi.

- Van
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:35 Kaynak: DHA
Gürpınar, Van, Güncel
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