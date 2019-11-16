Son Dakika Haberleri: Çayda kaybolan Süleyman'ın 5 gün sonra cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Çayda kaybolan Süleyman'ın 5 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Çayda kaybolan Süleyman'ın 5 gün sonra cesedi bulundu

6 saat önce

BATMAN'da, balık avlamak için girdiği çayda dengesini kaybedip suya düşerek kaybolan Süleyman Çelik'in (17), 5 gün sonra cesedi bulundu.

Çayda kaybolan Süleyman'ın 5 gün sonra cesedi bulundu, System.String[]

BATMAN'da, balık avlamak için girdiği çayda dengesini kaybedip suya düşerek kaybolan Süleyman Çelik'in (17), 5 gün sonra cesedi bulundu.

Bıçakçı köyü yakınlarında 11 Kasım günü, Batman Çayı'nda yakınlarıyla birlikte ağla balık avlayan Süleyman Çelik, dengesini kaybedip, suya düştü. Yakınları, Çelik'i kurtaramayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine baraj kapağı kapatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 12 dalgıç ile 25 AFAD ekibi ve 65 jandarma, çayda arama çalışması başlattı. Su altında ve su yüzeyinde yapılan çalışmalarla bugün sabah saatlerinde Süleyman Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.Süleyman Çelik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:41 Kaynak: DHA
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